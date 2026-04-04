Ермак таки поехал на фронт, но есть нюанс
Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак, который недавно возобновил адвокатскую деятельность, побывал с другими адвокатами в зоне боевых действий. Он со своими коллегами занимался предоставлением консультаций военным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Национальной ассоциации адвокатов Украины.
"На этой неделе состоялись первые выезды адвокатов непосредственно в подразделения в зоне боевых действий в рамках выполнения решения Комитета НААУ по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии о начале проекта Адвокат+", - рассказали в ассоциации.
Кроме Ермака на фронт приехали члены комитета Игорь Андреев, Полина Марченко, Вадим Гатеж и советник председателя НААУ Артемий Карпенко. Они провели встречи с военными и предоставили консультации.
Отмечается, что проект Адвокат+ предусматривает правовую поддержку военнослужащих на уровне бригад, сочетая цифровые инструменты с офлайн работой адвокатов непосредственно в подразделениях.
Адвокаты пообщались с военными 157-й ОМБ, 79-й ОДШБ и 3-й бригады оперативного назначения Спартан Нацгвардии.
Что предшествовало
Недавно экс-глава ОП Андрей Ермак, который в конце 2025 года уволился после обысков НАБУ, восстановил право заниматься адвокатской деятельностью. Незадолго до этого в интервью иностранным журналистам он заявлял, что уйдет на фронт.
Как известно, Ермак фигурирует на так называемых "пленках Миндича" и подозревается в участии в масштабной коррупционной схеме в энергетике. Когда дело стало резонансным, начали всплывать псевдонимы фигурантов схем.
Сначала сообщалось, что экс-глава Офиса президентпа Украины фигурировал на пленках под псевдонимом "Али-Баба", однако на днях детектив по делу назвал другой псевдоним Ермака - "Хирург".
Андрей Ермак ушел в отставку с должности главы Офиса президента 28 ноября 2025 года.