Ермак таки поехал на фронт, но есть нюанс

06:15 04.04.2026 Сб
Экс-глава ОП недавно возглавил комитет Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) по защите пострадавших от войны
aimg Юлия Маловичко
Ермак таки поехал на фронт, но есть нюанс Фото: экс-глава ОП Андрей Ермак (Виталий Носач - РБК-Украина)

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак, который недавно возобновил адвокатскую деятельность, побывал с другими адвокатами в зоне боевых действий. Он со своими коллегами занимался предоставлением консультаций военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Читайте также: Обыски у Ермака: что известно о действиях НАБУ и первых подробностях

"На этой неделе состоялись первые выезды адвокатов непосредственно в подразделения в зоне боевых действий в рамках выполнения решения Комитета НААУ по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии о начале проекта Адвокат+", - рассказали в ассоциации.

Кроме Ермака на фронт приехали члены комитета Игорь Андреев, Полина Марченко, Вадим Гатеж и советник председателя НААУ Артемий Карпенко. Они провели встречи с военными и предоставили консультации.

Отмечается, что проект Адвокат+ предусматривает правовую поддержку военнослужащих на уровне бригад, сочетая цифровые инструменты с офлайн работой адвокатов непосредственно в подразделениях.

Адвокаты пообщались с военными 157-й ОМБ, 79-й ОДШБ и 3-й бригады оперативного назначения Спартан Нацгвардии.

Что предшествовало

Недавно экс-глава ОП Андрей Ермак, который в конце 2025 года уволился после обысков НАБУ, восстановил право заниматься адвокатской деятельностью. Незадолго до этого в интервью иностранным журналистам он заявлял, что уйдет на фронт.

Как известно, Ермак фигурирует на так называемых "пленках Миндича" и подозревается в участии в масштабной коррупционной схеме в энергетике. Когда дело стало резонансным, начали всплывать псевдонимы фигурантов схем.

Сначала сообщалось, что экс-глава Офиса президентпа Украины фигурировал на пленках под псевдонимом "Али-Баба", однако на днях детектив по делу назвал другой псевдоним Ермака - "Хирург".

Андрей Ермак ушел в отставку с должности главы Офиса президента 28 ноября 2025 года.

Больше по теме:
Андрей Ермак
Тольятти атаковали неизвестные дроны: в городе горят сразу два химзавода (видео)
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои