Ермак и Салливан обсудили ситуацию на фронте и помощь Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ермака в Telegram.

"Отметил результативность своей недавней встречи с и. о. первого заместителя государственного секретаря США, заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и заместителем помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Кристофером Смитом в Киеве", - заявил он.

Ермак вместе с Салливаном обсудили текущую ситуацию на фронте и действия Сил обороны Украины для отпора российскому вторжению. В частности, они рассмотрели актуальные потребности украинской армии.

В свою очередь, Ермак акцентировал, что каждый день и ночью украинские города и общины страдают от террористических воздушных атак России, поэтому потребность в усилении системы ПВО Украины остается очень острой.

Кроме того, Салливан поздравил Украину и всю команду президента Владимира Зеленского с решением лидеров Евросоюза о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Он отметил, что администрация президента США ведет активный диалог с конгрессменами обеих партий, чтобы достичь согласия Конгресса по принятию финансирования для Украины.

"Я выразил благодарность Джейку Салливану, всей команде президента США Джозефа Байдена, обеим палатам и партиям Конгресса США и всему американскому народу за постоянное внимание и неизменную поддержку Украины, которая противостоит российской агрессии и борется за свободу и демократию в Европе", - добавил Ермак.

Задержки с финансированием помощи Украине

Президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов в помощь Украине и Израилю. Но до сих пор вопрос не был принят.

В Конгрессе США ведутся споры о дальнейшем финансировании помощи Украине. Вопросы блокируют республиканцы, требуя принять иммиграционное законодательство.

В начале января в Белом доме заявили, что помощь Украине приостановлена к одобрению Конгрессом нового финансирования.

По данным The Wall Street Journal, президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, как требовали республиканцы во избежание критики и обеспечения помощи Украине.

При этом The Guardian сообщает, что Конгресс США в шаге от заключения соглашения по возобновлению помощи для Украины.

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