Єрмак та Салліван обговорили ситуацію на фронті та допомогу Україні

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів чергову телефонну розмову з радником президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Єрмака в Telegram.

"Відзначив результативність своєї нещодавньої зустрічі із в. о. першого заступника державного секретаря США, заступницею державного секретаря США із політичних питань Вікторією Нуланд та заступником помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Крістофером Смітом у Києві", - заявив він.

Єрмак разом з Салліваном обговорили поточну ситуацію на фронті та дії Сил оборони України задля відсічі російського вторгнення. Зокрема, вони розглянули актуальні потреби української армії.

Своєю чергою, Єрмак акцентував, що кожного дня і ночі українські міста та громади страждають від терористичних повітряних атак Росії, тож потреба у посиленні системи ППО України залишається дуже гострою.

Крім того, Салліван привітав Україну та усю команду президента Володимира Зеленського з рішенням лідерів Євросоюзу про виділення Україні макрофінансової допомоги у розмірі 50 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.

Він зазначив, що адміністрація президента США веде активний діалог з конгресменами обох партій, щоб досягти згоди Конгресу щодо ухвалення фінансування для України.

"Я висловив подяку Джейку Саллівану, усій команді президента США Джозефа Байдена, обом палатам і партіям Конгресу США та усьому американському народові за постійну увагу та незмінну підтримку України, яка протистоїть російській агресії та бореться на свободу і демократію у Європі", - додав Єрмак.

Затримки з фінансуванням допомоги Україні

Президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. Але досі питання не було ухвалене.

У Конгресі США точаться суперечки про подальше фінансування допомоги Україні. Питання блокують республіканці, вимагаючи ухвалити імміграційне законодавство.

На початку січня у Білому домі заявили, що допомогу Україні призупинено до схвалення Конгресом нового фінансування.

За даними The Wall Street Journal, президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, як вимагали республіканці, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.

При цьому The Guardian повідомляє, що Конгрес США за крок до укладення угоди з поновлення допомоги для України.

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