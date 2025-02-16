Ермак встретился с посланником по особым поручениям президента США: что обсудили

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу со специальным посланником по особым поручениям президента США Ричардом Гренеллом на Мюнхенской конференции по безопасности . В частности, они обсудили актуальные вопросы международной безопасности и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины .

Отмечается, что Андрей Ермак выразил благодарность США за поддержку Украины в борьбе за свободу и территориальную целостность.

"Во время встречи обсудили актуальные вопросы международной безопасности, а также возможности укрепления стратегического партнерства между Украиной и США. Отдельное внимание - подготовке встреч на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Ермак также отметил важность диалога для дальнейшей координации безопасности и экономической поддержки Украины и обсуждения совместных шагов, направленных на достижение мира.