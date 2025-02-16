Єрмак зустрівся з посланником з особливих доручень президента США: що обговорили
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч зі спеціальним посланником з особливих доручень президента США Річардом Гренеллом на Мюнхенській конференції з безпеки. Зокрема, вони обговорили актуальні питання міжнародної безпеки і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України.
Зазначається, що Андрій Єрмак висловив подяку США за підтримку України в боротьбі за свободу й територіальну цілісність.
"Під час зустрічі обговорили актуальні питання міжнародної безпеки, а також можливості зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США. Окрема увага - підготовці зустрічей на найвищому рівні", - йдеться в повідомленні.
Єрмак також наголосив на важливості діалогу для подальшої координації безпекової та економічної підтримки України й обговорення спільних кроків, спрямованих на досягнення миру.
Нагадаємо, Єрмак також зустрівся зі спецпредставником США з питань України та РФ Кітом Келлогом. Вони обговорили шляхи для досягнення миру й продовження допомоги Україні.
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