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Єрмак зустрівся з посланником з особливих доручень президента США: що обговорили

Неділя 16 лютого 2025 05:06
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Єрмак зустрівся з посланником з особливих доручень президента США: що обговорили Фото: Андрій Єрмак та Річард Гренелл (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч зі спеціальним посланником з особливих доручень президента США Річардом Гренеллом на Мюнхенській конференції з безпеки. Зокрема, вони обговорили актуальні питання міжнародної безпеки і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України.

Зазначається, що Андрій Єрмак висловив подяку США за підтримку України в боротьбі за свободу й територіальну цілісність.

"Під час зустрічі обговорили актуальні питання міжнародної безпеки, а також можливості зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США. Окрема увага - підготовці зустрічей на найвищому рівні", - йдеться в повідомленні.

Єрмак також наголосив на важливості діалогу для подальшої координації безпекової та економічної підтримки України й обговорення спільних кроків, спрямованих на досягнення миру.

Нагадаємо, Єрмак також зустрівся зі спецпредставником США з питань України та РФ Кітом Келлогом. Вони обговорили шляхи для досягнення миру й продовження допомоги Україні.

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