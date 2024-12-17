Ермак сказал, когда начнутся "реальные переговоры" о мире с Россией

Переговоры о мире с Российской Федерацией станут возможны лишь тогда, когда у Москвы не станет ресурсов продолжать войну. А к тому времени Украина должна оставаться сильной.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"Еще раз подчеркиваю, что помогают только сильным, поэтому должны оставаться сильными. Реальные переговоры об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у врага не станет ресурсов продолжать войну, поэтому впереди невероятно большая работа", - заявил Ермак.
Руководитель ОП напомнил, что 24 октября украинский президент Владимир Зеленский представил план победы, где зафиксирована позиция Украины и очерчены реальные механизмы завершения войны и достижения справедливого мира.
Он отметил, что граждане Украины доносят обществу украинское видение окончания войны и достижения справедливого мира.
По словам Ермака, этому способствуют и многочисленные зарубежные визиты украинских делегаций из регионов. Ведь во время них партнеры на местных уровнях знакомятся с планом победы.
"Ситуация остается сложно... Наш враг хочет не окончания войны, он хочет нашей капитуляции, нашей и наших союзников. Если Россию не принудить к справедливому миру, то мира не будет. Будет пауза и эту паузу Москва использует для восстановления сил и продолжения наступления", - подытожил Ермак.
Напомним, что о подготовке Украиной мирного плана стало известно еще после первого саммита мира. Как ранее писало РБК-Украина, план победы президента Украины Владимира Зеленского направлен на то, чтобы принудить РФ к переговорам и на условиях Киева.
Изначально текст плана победы Зеленского был неизвестен. Сам президент описывал его как "понятный" и "откровенный". Первым документ был подан президенту США Джо Байдену, поскольку план достаточно серьезно завязан на помощи США. Впоследствии с ним ознакомились и другие партнеры.
Уже 16 октября Зеленский выступил в Раде, представив план победы. Там стало известно, что документ состоит из пяти пунктов и трех тайных дополнений. В частности, секретная часть публично нигде не разглашалась. Содержание секретного раздела известно ближайшим партнерам и публиковать его нельзя.
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