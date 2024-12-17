Ермак сказал, когда начнутся "реальные переговоры" о мире с Россией

"Еще раз подчеркиваю, что помогают только сильным, поэтому должны оставаться сильными. Реальные переговоры об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у врага не станет ресурсов продолжать войну, поэтому впереди невероятно большая работа", - заявил Ермак.

Руководитель ОП напомнил, что 24 октября украинский президент Владимир Зеленский представил план победы, где зафиксирована позиция Украины и очерчены реальные механизмы завершения войны и достижения справедливого мира.

Он отметил, что граждане Украины доносят обществу украинское видение окончания войны и достижения справедливого мира.

По словам Ермака, этому способствуют и многочисленные зарубежные визиты украинских делегаций из регионов. Ведь во время них партнеры на местных уровнях знакомятся с планом победы.

"Ситуация остается сложно... Наш враг хочет не окончания войны, он хочет нашей капитуляции, нашей и наших союзников. Если Россию не принудить к справедливому миру, то мира не будет. Будет пауза и эту паузу Москва использует для восстановления сил и продолжения наступления", - подытожил Ермак.