Єрмак сказав, коли почнуться "реальні переговори" про мир з Росією

"Ще раз наголошую, що допомагають лише сильним, тож мусимо лишатися сильними. Реальні переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну, тож попереду неймовірно велика робота", - заявив Єрмак.

Керівник ОП нагадав, що 24 жовтня український президент Володимир Зеленський представив план перемоги, де зафіксована позиція України та окреслені реальні механізми завершення війни та досягнення справедливого миру.

Він зауважив, що громадяни України доносять суспільству українське бачення закінчення війни та досягнення справедливо миру.

За словами Єрмака, цьому сприяють і численні закордонні візити українських делегацій з регіонів. Адже під час них партнери на місцевих рівнях ознайомлюються з планом перемоги.

"Ситуація залишається складно... Наш ворог хоче не закінчення війни, він хоче нашої капітуляції, нашої і наших союзників. Якщо Росію не змусити до справедливого миру, то миру не буде. Буде пауза і цю паузу Москва використає для відновлення сил і продовження наступу", - підсумував Єрмак.