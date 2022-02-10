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Британія готова розмістити у Східній Європі тисячу військових у разі вторгнення РФ в Україну

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Великобританія, Четвер 10 лютого 2022 11:55
Британія готова розмістити у Східній Європі тисячу військових у разі вторгнення РФ в Україну Фото: Британські військові (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Великобританія готує додаткові сили для оперативного розгортання в Східній Європі в разі виникнення кризи з біженцями на тлі загрози російського вторгнення. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон напередодні поїздки в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі і Польщу в четвер, 10 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

"Офіційні особи Великобританії попередили, що в разі вторгнення Росії існує ризик "гуманітарної катастрофи". США попередили, що може відбутися масове переміщення від 1 до 5 млн осіб, при цьому біженці, швидше за все, потраплять до Польщі", - йдеться в повідомленні.

Джонсон додав, що в Британії стурбовані ситуацією на кордоні Росії та України. Однак для запобігання "української кризи" Великобританія посилить східний фланг і направить до Польщі 100 інженерів для забезпечення безпеки на кордоні, а також 350 морських піхотинців на знак солідарності, на тлі того, що 30 тисяч російських військовослужбовців проводять спільні навчання з Білоруссю.

"Великобританія також запропонувала розгорнути есмінець Type 45, розгорнути HMS Trent в східному Середземномор'ї, направити реактивні літаки RAF в Південну Європу і відправити 900 військовослужбовців, що базуються в Естонії, у складі існуючої бойової групи НАТО", - додали в ЗМІ.

Сьогодні цю пропозицію Борис Джонсон обговорить з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Нагадаємо, вчора в Україну прилетіли два літаки з військовою допомогою від США.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Пентагоні підтвердили, що можуть залучити військових для евакуації своїх громадян з України, але поки дана військова операція не планується.

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Великобританія Вторгнення Росії до України
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