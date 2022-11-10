Ермак: системность наших действий сможет "перемолоть" ресурсы РФ на поле боя

Системность действий Вооруженных сил Украины сможет перемолоть их ресурсы на поле боя, а также на экономическом и международном фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram .

"Каждая победа над Россией - следствие стратегических решений. Наша задача – быть на несколько шагов впереди. Системность наших действий сможет перемолоть их ресурсы на поле боя, а также на экономическом и международном фронте. Работаем", - сообщил Андрей Ермак.

Напомним, сегодня стало известно, что украинские войска продолжают продвигаться на юге нашей страны. ВСУ уволили город Снигиревка Николаевской области.

Вчера ВСУ вошли в населенный пункт Калиновское Херсонской области.

На других участках фронта пока без изменений. Трудные бои идут на Бахмутском направлении, однако продвижение кафиров не зафиксировано.

Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ с октября уволили уже 41 населенный пункт в Херсонской области.

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