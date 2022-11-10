ua ru
Чт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Єрмак: системність наших дій зможе "перемолоти" ресурси РФ на полі бою

Новость на русском →
Четвер 10 листопада 2022 14:25
Єрмак: системність наших дій зможе "перемолоти" ресурси РФ на полі бою Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Системність дій Збройних сил України зможе перемолоти їх ресурси на полі бою, а також на економічному і міжнародному фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Кожна перемога над Росією - наслідок стратегічних рішень. Наша задача - бути на декілька кроків попереду. Системність наших дій зможе перемолоти їх ресурси на полі бою, а також на економічному і міжнародному фронті. Працюємо", - повідомив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що українські війська продовжують просуватися на півдні нашої країни. ЗСУ звільнили місто Снігурівка Миколаївської області.

Вчора ЗСУ зайшли у населений пункт Калинівське Херсонської області.

На інших ділянках фронту поки без змін. Важкі бої точаться на Бахмутському напрямку, проте просування окупантів не зафіксовано.

Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ЗСУ з жовтня звільнили вже 41 населений пункт у Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак Вторгнення Росії до України ВСУ
NEWS
Далекобійні ракети в Україні? Байден зробив заяву про HIMARS
Далекобійні ракети в Україні? Байден зробив заяву про HIMARS
DAILY
Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа