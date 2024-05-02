Ермак рассказал об ожиданиях Украины от саммита мира и угрозах со стороны РФ

Ожидания от саммита

У Ермака поинтересовались, чего Киев ждет от первой встречи по украинской формуле мира на уровне лидеров (саммит мира).

"Во-первых, это четкая фиксация того, что войну нужно остановить. Нужно вернуть справедливый мир на украинскую землю, вернуть уважение к международному праву, к Уставу ООН", - заявил Ермак.

По его словам, также Киев ожидает консолидации ответственных стран в вопросе дальнейшей поддержки украинского государства.

Ермак добавил, что все ответственные страны сейчас заинтересованы в завершении войны в Украине и в решении кризисов, которые спровоцировали действия России.

"Сегодня мир, как показывает война в Украине, очень маленький. И сегодня она (война - ред.) имеет огромное влияние на все страны, на все континенты. Она влияет и на продовольственную безопасность, и на ядерную безопасность, и на экологию, и на гуманитарные вопросы", - напомнил руководитель ОП.

Россия может сорвать саммит

По словам Ермака, руководство России дало задачу своим подчиненным "любыми методами" сорвать саммит мира по Украине.

"Они работают и со странами, и с политиками, и со своими нарративами, с медиа. Мы понимаем, что эти полтора месяца будут не просты в нашей работе. Но мы их не боимся", - добавил он.