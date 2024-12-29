Ермак рассказал, на какие провокации может пойти Россия на границах стран НАТО

Россия может не ограничиться диверсиями в отношении кабелей в Европе. Не исключено, что Кремль может прибегнуть к провокациям и на границах стран НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.
По его словам, когда мы говорим о чем должны думать страны Европы, государства НАТО, то стоит рассматривать риски появления гибридных угроз на границах.
"Появление на границах стран НАТО переодетых в российскую форму военных КНДР, или же иранских прокси - это вполне реально, если не остановить Россию сейчас. Военные КНДР уже воюют на территории Европы. Кто мог об этом подумать раньше?" - говорит Ермак.
Глава ОП подчеркнул, что теневой флот, который осуществляет диверсии в отношении кабелей в Европе, может быть не единственной такой угрозой от РФ.
"Безнаказанность порождает вседозволенность. Именно сейчас тот момент, который требует сильных решений и сильных действий", - отметил он.
На днях Финляндия арестовала корабль, который перевозил российскую нефть. Его подозревают в том, что судно вызвало отключение подводного силового кабеля Estlink 2, который, как и Estlink 1, соединяет Финляндию и Эстонию, а также повредило четыре интернет-линии. После этого инцидента генсек НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море после диверсии.
Добавим, что в Финляндии уже заявили, что Россия продолжит быть угрозой для европейских стран даже после того, как война в Украине завершится. Москва может применить против Европы военную силу. В частности, недавно Politico написало, что Россия может попытаться захватить часть Эстонии.
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