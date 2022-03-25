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Єрмак: у Росії поширюють фейк про миротворчу ініціативу Польщі

Фото: глава Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Російські пропагандисти поширюють фейк про миротворчу ініціативу Польщі в Україні. Нібито польська сторона має намір анексувати західні регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Російські пропагандисти створюють багато фейків, які стосуються наших союзників. У відповідь на підтримку України Польщею, яку росіяни ненавидять через наявність історичної пам'яті, як і у нашого народу, Кремль придумав історію про нібито бажання поляків анексувати частину України",-зазначив він.

За його словами, російську сторону налякала ідея Польщі направити до України миротворців.

"Тому в Москві стали говорити, що під виглядом миротворчих місій наші союзники хочуть "повернути собі території, які були їх станом на 1939 рік". Такі інформаційні вкидання поширювалися і в 2014 році. Також нам розповідали, що Польща та інші сусіди нібито мріють поділити Україну", - підкреслив Єрмак.

Водночас він зазначив, що загарбницька ментальність чужа успішній Європі та Україні.

"Тут зовсім інші цінності і поняття про успіх. Захоплення чужих територій при тотальній бідності - це особливості виключно російського менталітету. Такі фейки тільки демонструють повну фізичну та інформаційну поразку росіян в Україні", - додав Єрмак.

Нагадаємо, раніше Польща на саміті НАТО запропонувала направити миротворчу місію в Україну, але альянс відмовився від цієї ідеї.

А в ООН зазначили, що можуть відправити свою місію тільки при схваленні Радбезу і фактичному встановленні миру в Україні.

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ПольшаАндрій ЄрмакВійна Росії проти України