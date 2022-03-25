Єрмак: у Росії поширюють фейк про миротворчу ініціативу Польщі

"Російські пропагандисти створюють багато фейків, які стосуються наших союзників. У відповідь на підтримку України Польщею, яку росіяни ненавидять через наявність історичної пам'яті, як і у нашого народу, Кремль придумав історію про нібито бажання поляків анексувати частину України",-зазначив він.

За його словами, російську сторону налякала ідея Польщі направити до України миротворців.

"Тому в Москві стали говорити, що під виглядом миротворчих місій наші союзники хочуть "повернути собі території, які були їх станом на 1939 рік". Такі інформаційні вкидання поширювалися і в 2014 році. Також нам розповідали, що Польща та інші сусіди нібито мріють поділити Україну", - підкреслив Єрмак.

Водночас він зазначив, що загарбницька ментальність чужа успішній Європі та Україні.

"Тут зовсім інші цінності і поняття про успіх. Захоплення чужих територій при тотальній бідності - це особливості виключно російського менталітету. Такі фейки тільки демонструють повну фізичну та інформаційну поразку росіян в Україні", - додав Єрмак.