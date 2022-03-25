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Ермак: в России распространяют фейк о миротворческой инициативе Польши

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Российские пропагандисты распространяют фейк о миротворческой инициативе Польши в Украине. Якобы польская сторона намерена аннексировать западные регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Российские пропагандисты создают много фейков, которые касаются наших союзников. В ответ на поддержку Украины Польшей, которую россияне ненавидят из-за наличия исторической памяти, как и у нашего народа, Кремль придумал историю о якобы желании поляков аннексировать часть Украины", - отметил он.

По его словам, российскую сторону напугала идея Польши направить в Украину миротворцев.

"Поэтому в Москве стали говорить, что под видом миротворческих миссий наши союзники хотят "вернуть себе территории, которые были их состоянием на 1939 год". Такие информационные вбросы распространялись и в 2014 году. Также нам рассказывали, что Польша и другие соседи якобы мечтают поделить Украину", - подчеркнул Ермак.

В то же время он отметил, что захватническая ментальность чужда успешной Европе и Украине.

"Здесь совсем другие ценности и понятия об успехе. Захват чужих территорий при тотальной бедности - это особенности исключительно российского менталитета. Такие фейки только демонстрируют полное физическое и информационное поражение россиян в Украине", - добавил Ермак.

Напомним, ранее Польша на саммите НАТО предложила направить миротворческую миссию в Украину, но альянс отказался от этой идеи.

А в ООН отметили, что могут отправить свою миссию только при одобрении Совбеза и фактическом установлении мира в Украине.

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ПольшаАндрей ЕрмакВойна России против Украины