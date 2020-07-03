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Радники нормандського формату сьогодні зустрінуться в Берліні, Козак вже прибув

Новини » Політика     03.07.2020 - 12:57
Радники нормандського формату сьогодні зустрінуться в Берліні, Козак вже прибув
Фото: Дмитро Козак (sputnik md)

Очікується, що сторони обговорять політичне врегулювання на Донбасі

У столиці Німеччини Берліні 3-4 липня пройде зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату", які обговорять врегулювання на Донбасі. Російський представник Дмитро Козак вже прибув.

Про це повідомляє ТАСС.

Повідомляється, що заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак прибув з робочою поїздкою до Берліна. Тут запланована зустріч політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.

Очікується, що на зустрічі обговорять широке коло питань реалізації мінських угод, зокрема, щодо політичного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, в середині червня глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що зустріч зовнішньополітичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" очікується у найближчі тижні.

Він також заявляв, що на наступній зустрічі лідерів "нормандської четвірки" повинні досягти угоди про мир на Донбасі з конкретними термінами; передбачається, що президенти України, Росії, Франції та канцлер Німеччини можуть провести таку зустріч найближчими місяцями.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДонбасБерлинНормандський формат
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