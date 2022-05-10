ru ua
Вт, 10 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Єрмак розповів, що для України означає ленд-ліз

Новость на русском →
Вівторок 10 травня 2022 13:04
Єрмак розповів, що для України означає ленд-ліз Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Завдяки затвердженню у США закону про ленд-ліз, Україна зможе розширити арсенал сучасних озброєнь та кількість воїнів, які будуть володіти цією зброєю. Армія стане ще сильніша, а перемога - ближча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

За його словами, закон передбачає укладання міжурядових договорів про передачу в оренду або в борг з відстроченою оплатою за використання озброєнь з асортименту військово-промислового комплексу США. Співробітництво в рамках ленд-лізу регулюватиметься міжурядовими договорами, деталі яких будуть оприлюднені. Акт розрахований на 2022 та 2023 роки.

"Ми отримаємо високотехнологічну та ефективну зброю, поставки якої супроводжуватимуться навчанням наших бійців ЗСУ. І головне - закон про ленд-ліз дозволяє президенту США не узгоджувати допомогу щоразу з Конгресом. Це значно пришвидшить отримання озброєнь та іншої необхідної нам допомоги", - зазначає Єрмак.

Важливо також, що ленд-ліз - це не лише про зброю. Це допомога тим, що потрібно для перемоги України, нагадує Єрмак.

"Якщо згадати історію Другої світової війни, то окрім танків та літаків США направляли в СРСР верстати, локомотиви, бронесталь, консерви. Зараз, так само, окрім озброєнь можлива й інша допомога, включно з необхідними нам матеріалами, які ми узгодимо", - додає він.

На дипломатичному рівні ленд-ліз є сигналом для всіх народів світу, що Україна переможе, і кожен має зробити для неї все, що може.

"Бо серце демократії сьогодні б‘ється у Києві та на нашій землі", - резюмував керівник ОП.

Детальніше про особливості нинішнього закону читайте в матеріалі "США вдруге в історії ввели ленд-ліз. Тепер для України".

Нагадаємо, раніше Байден закликав Конгрес поквапитися з прийняттям закону про виділення додаткових 33 млрд доларів для України, оскільки США в рамках нинішнього бюджету зможуть продовжувати надавати військову допомогу Україні тільки до кінця травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак Сполучені Штати Америки
NEWS
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
DAILY
Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки