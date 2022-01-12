Єрмак розповів, які гарантії Україна отримала від Байдена

Глава офісу президента України Андрій Єрмак нагадав, що США і західні партнери обіцяли не обговорювати питання, що стосуються України, без її участі. Захід активно бере участь у регулюванні ситуації на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
Єрмак переконаний, що агресія Росії проти України стане величезною помилкою як з боку РФ, так і з боку країн, які дозволять цьому відбутися.
"Ми отримали гарантії від президента США Джо Байдена і всіх наших західних партнерів, що будь-які питання, що стосуються нашої країни і її безпеки, не будуть обговорюватися без її участі. І принцип "нічого про Україну без України" буде дотримуватися під час будь-яких переговорів", - заявив він.
Єрмак нагадав тому, що РФ виношує агресивні плани щодо України, і додав, що країни Заходу не мають "дозволити цьому статися".
Він підкреслив, що українська влада щодня працює над зміцненням армії і обороноздатності держави і вдячна за відповідну допомогу іноземним партнерам.
Нагадаємо, 10 січня в Женеві відбувся перший раунд переговорів між США і Росією щодо стратегічної стабільності. На зустрічі російська сторона запевнила, що нібито не збирається нападати на Україну.
Детальніше про підсумки першої зустрічі Вашингтона і Москви в матеріалі РБК-Україна "На різних мовах. Чи зможуть США і Росія домовитися про Україну, НАТО і мир".