Ермак рассказал, какие гарантии Украина получила от Байдена

Ермак убежден, что агрессия России против Украины станет огромной ошибкой как со стороны РФ, так и со стороны стран, которые позволят этому состояться.

"Мы получили гарантии от президента США Джо Байдена и всех наших западных партнеров, что какие-либо вопросы, касающиеся нашей страны и ее безопасности, не будут обсуждаться без ее участия. И принцип "ничего об Украине без Украины" будет придерживаться во время любых переговоров", - заявил он.

Ермак напомнил том, что РФ вынашивает агрессивные планы в отношении Украины, и добавил, что страны Запада не должны "позволить этому произойти".

Он подчеркнул, что украинские власти ежедневно работают над укреплением армии и обороноспособности государства и благодарны за соответствующую помощь иностранным партнерам.