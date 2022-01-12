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Ермак рассказал, какие гарантии Украина получила от Байдена

Автор: Артур Родивилов

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил, что США и западные партнеры обещали не обсуждать вопросы, касающиеся Украины, без ее участия. Запад активно принимает участие в регулировании ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Ермак убежден, что агрессия России против Украины станет огромной ошибкой как со стороны РФ, так и со стороны стран, которые позволят этому состояться.

"Мы получили гарантии от президента США Джо Байдена и всех наших западных партнеров, что какие-либо вопросы, касающиеся нашей страны и ее безопасности, не будут обсуждаться без ее участия. И принцип "ничего об Украине без Украины" будет придерживаться во время любых переговоров", - заявил он.

Ермак напомнил том, что РФ вынашивает агрессивные планы в отношении Украины, и добавил, что страны Запада не должны "позволить этому произойти".

Он подчеркнул, что украинские власти ежедневно работают над укреплением армии и обороноспособности государства и благодарны за соответствующую помощь иностранным партнерам.

Напомним, 10 января в Женеве прошел первый раунд переговоров между США и Россией по стратегической стабильности. На встрече российская сторона заверила, что якобы не собирается нападать на Украину.

Подробнее об итогах первой встречи Вашингтона и Москвы в материале РБК-Украина "На разных языках. Смогут ли США и Россия договориться об Украине, НАТО и мире".

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