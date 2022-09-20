Ермак провел переговоры с советником Байдена: что обсудили

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с советником Президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. В частности, стороны обсудили продолжения военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента .

По данным ведомства, в ходе переговоров Ермак рассказал Салливану о ситуации на фронте и про меры по защите и восстановлению нормальной жизни на деоккупированных территориях.

"Собеседники также обсудили продолжение помощи украинской армии. Руководитель Офиса президента поблагодарил американских союзников за то, что стоят бок о бок с украинским народом в борьбе с российской агрессией", - добавляют в ОП.