Ермак провел переговоры с советником Байдена: что обсудили

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с советником Президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. В частности, стороны обсудили продолжения военной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
По данным ведомства, в ходе переговоров Ермак рассказал Салливану о ситуации на фронте и про меры по защите и восстановлению нормальной жизни на деоккупированных территориях.
"Собеседники также обсудили продолжение помощи украинской армии. Руководитель Офиса президента поблагодарил американских союзников за то, что стоят бок о бок с украинским народом в борьбе с российской агрессией", - добавляют в ОП.
Напомним, ранее в Пентагоне заявляли, что Украина получит новые системы ПВО NASAMS в течении двух ближайших месяцев.
Также мы писали, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на 600 млн долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.