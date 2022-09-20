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Єрмак провів переговори з радником Байдена: що обговорили

Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів переговори з радником президента США з національної безпеки Джейкобом Салліваном. Зокрема, сторони обговорили продовження військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

За даними відомства, під час переговорів Єрмак розповів Саллівану про ситуацію на фронті та про заходи щодо захисту та відновлення нормального життя на деокупованих територіях.

"Співрозмовники також обговорили продовження допомоги українській армії. Керівник Офісу президента подякував американським союзникам за те, що стоять пліч-о-пліч з українським народом у боротьбі з російською агресією", - додають в ОП.

Нагадаємо, раніше в Пентагоні заявляли, що Україна отримає нові системи ППО NASAMS протягом двох найближчих місяців.

Також ми писали, що президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні черговий пакет військової допомоги на 600 млн. доларів.

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