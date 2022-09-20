Єрмак провів переговори з радником Байдена: що обговорили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента .

За даними відомства, під час переговорів Єрмак розповів Саллівану про ситуацію на фронті та про заходи щодо захисту та відновлення нормального життя на деокупованих територіях.

"Співрозмовники також обговорили продовження допомоги українській армії. Керівник Офісу президента подякував американським союзникам за те, що стоять пліч-о-пліч з українським народом у боротьбі з російською агресією", - додають в ОП.