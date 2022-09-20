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Ермак провел переговоры с советником Байдена: что обсудили

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Киев, Вторник 20 сентября 2022 20:49
Ермак провел переговоры с советником Байдена: что обсудили Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с советником Президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. В частности, стороны обсудили продолжения военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По данным ведомства, в ходе переговоров Ермак рассказал Салливану о ситуации на фронте и про меры по защите и восстановлению нормальной жизни на деоккупированных территориях.

"Собеседники также обсудили продолжение помощи украинской армии. Руководитель Офиса президента поблагодарил американских союзников за то, что стоят бок о бок с украинским народом в борьбе с российской агрессией", - добавляют в ОП.

Напомним, ранее в Пентагоне заявляли, что Украина получит новые системы ПВО NASAMS в течении двух ближайших месяцев.

Также мы писали, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на 600 млн долларов.

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