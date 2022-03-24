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Окупанти завдали ракетного удару по військовій частині в Дніпрі

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Дніпро, Четвер 24 березня 2022 23:52
Окупанти завдали ракетного удару по військовій частині в Дніпрі Фото: військова частина в Дніпрі піддалася ракетній атаці (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти ввечері 24 березня завдали ракетного удару по військовій частині в Дніпрі. Наслідки атаки уточнюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Дніпро TV.

"Щойно в Дніпрі завдано ракетного удару по військовому підрозділу", - повідомляє видання з посиланням на південне командування "Схід".

Про наслідки ракетної атаки окупантів не повідомляється. Як зазначили в командуванні, інформація про це уточнюється.

Раніше користувачі соціальних мереж повідомили про вибухи в Дніпрі. У місті була оголошена повітряна тривога.

Оновлено

У головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) по Дніпропетровській області повідомили, що два ракетні удари по військовій частині було завдано близько 22:38. Підрозділ знаходиться на околиці Дніпра.

Внаслідок ракетної атаки зруйновано будівлі частини. Після обстрілу на території підрозділу спалахнули дві пожежі. Інформація про загиблих та поранених уточнюється.

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