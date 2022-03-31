Єрмак закликав Канаду дати Україні більше зброї

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав Канаду та інші країни-партнери постачати озброєння для посилення наших сил оборони та ЗСУ у протистоянні повномасштабному російському вторгненню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво ОПУ.
"Нам потрібно більше зброї. Стрілецька, системи розмінування, дрони, контрбатарейні радари, гаубиці, бронежилети... Все! Та насамперед нам треба закрити небо, щоб захистити наші міста від ракет", - сказав він під час онлайн-спілкування з журналістами канадського Global News.
Коментуючи ситуацію з "відведенням" ворожих військ Єрмак зазначив, що за одним з ймовірних сценаріїв окупанти сконцентрують сили в районі Донбасу
Також глава ОПУ нагадав, що триває блокада Маріуполя і ситуація в цьому місті - катастрофічна.
Єрмак наголосив на важливості збільшення військової допомоги Україні, зокрема з боку Канади.
"Кожна година продовження війни забирає життя українців та завдає величезної шкоди нашій країні", - резюмував чиновник.
Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що для повного звільнення територій від окупантів Україні потрібно більше інтенсивного озброєння.
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