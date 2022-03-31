Єрмак закликав Канаду дати Україні більше зброї

"Нам потрібно більше зброї. Стрілецька, системи розмінування, дрони, контрбатарейні радари, гаубиці, бронежилети... Все! Та насамперед нам треба закрити небо, щоб захистити наші міста від ракет", - сказав він під час онлайн-спілкування з журналістами канадського Global News.

Коментуючи ситуацію з "відведенням" ворожих військ Єрмак зазначив, що за одним з ймовірних сценаріїв окупанти сконцентрують сили в районі Донбасу

Також глава ОПУ нагадав, що триває блокада Маріуполя і ситуація в цьому місті - катастрофічна.

Єрмак наголосив на важливості збільшення військової допомоги Україні, зокрема з боку Канади.

"Кожна година продовження війни забирає життя українців та завдає величезної шкоди нашій країні", - резюмував чиновник.