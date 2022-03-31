Ермак призвал Канаду дать Украине больше оружия

"Нам нужно больше оружия. Стрелковое, системы разминирования, дроны, контрбатарейные радары, гаубицы, бронежилеты... Все! Но прежде нам нужно закрыть небо, чтобы защитить наши города от ракет", - сказал он во время онлайн-общения с журналистами канадского Global News.

Комментируя ситуацию с "отводом" вражеских войск Ермак отметил, что по одному из вероятных сценариев оккупанты сконцентрируют силы в районе Донбасса

Также глава ОПУ напомнил, что продолжается блокада Мариуполя и ситуация в этом городе - катастрофическая.

Ермак отметил важность увеличения военной помощи Украине, в частности со стороны Канады.

"Каждый час продолжения войны уносит жизни украинцев и наносит огромный вред нашей стране", - резюмировал чиновник.