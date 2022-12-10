Ермак презентовал послам G7 украинскую формулу мира

Эта инициатива ранее была представлена Зеленским во время онлайн-выступления на саммите G20 на Бали в ноябре.

Ермак в разговоре с послами G7 9 декабря отметил, что "по убеждению президента, мы нуждаемся в четком открытом плане мира".

Чиновник подробно проинформировал дипломатов о пунктах, из которых состоит план, и подчеркнул, что Украина продвигает формулу мира на всех международных встречах, круглых столах и объясняет, каким должно быть справедливое окончание российской войны против нашей страны.

Как подчеркнул глава ОПУ, украинская формула мира построена таким образом, чтобы закончить войну и сделать невозможным повторение агрессии, захват территорий, а также ядерного, продовольственного шантажа и нанесения вреда экологии.

Также Ермак обратил внимание, что наработка такого документа важна для преодоления российского нарратива, особенно распространенного в странах Африки, Латинской Америки и Азии, что якобы РФ готова к переговорам и окончанию войны, а Украина - отказывается.

Руководитель ОПУ заявил, что Украина рассчитывает на поддержку формулы мира странами - участниками G7 и предлагает государствам стать лидерами по выполнению тех или иных ее пунктов.

"Кроме того, мы инициируем запуск дипломатического процесса для работы над внедрением формулы. Первым практическим шагом может стать встреча лидеров, чтобы продемонстрировать единство в стремлении к миру", - сказал Ермак.