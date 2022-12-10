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Єрмак презентував послам G7 українську формулу миру

Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі із послами країн Великої сімки презентував формулу миру, запропоновану главою держави Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу президента України.

Ця ініціатива раніше була представлена Зеленським під час онлайн-виступу на саміті G20 на Балі у листопаді.

Єрмак у розмові з послами G7 9 грудня зазначив, що "на переконання президента, ми потребуємо чіткого відкритого плану миру".

Чиновник докладно поінформував дипломатів про пункти, з яких складається план, і наголосив, що Україна просуває формулу миру на всіх міжнародних зустрічах, круглих столах і пояснює, яким має бути справедливе закінчення російської війни проти нашої країни.

Як наголосив глава ОПУ, українська формула миру побудована таким чином, щоб закінчити війну й унеможливити повторення агресії, захоплення територій, а також ядерного, продовольчого шантажу та завдання шкоди екології.

Також Єрмак звернув увагу, що напрацювання такого документа є важливим для подолання російського наративу, особливо поширеного в країнах Африки, Латинської Америки та Азії, що нібито РФ готова до переговорів та закінчення війни, а Україна - відмовляється.

Керівник ОПУ заявив, що Україна розраховує на підтримку формули миру країнами - учасниками G7 та пропонує державам стати лідерами з виконання тих чи інших її пунктів.

"Крім того, ми ініціюємо запуск дипломатичного процесу для роботи над упровадженням формули. Першим практичним кроком може стати зустріч лідерів, щоб продемонструвати єдність у прагненні миру", - сказав Єрмак.

Раніше повідомлялося, що 9 грудня президент Володимир Зеленський обговорив українську формулу миру із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Нагадаємо також, що США та країни G7 підтримують мирний план, представлений Зеленським, і вважають, що він міг би стати потенційним рішенням війни.

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G7Андрій Єрмак