Мирный план Зеленского может стать потенциальным решением войны, - Бринк

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк в интервью "24 каналу".

"Сейчас очень ясно понятно - кто на стороне мира, а кто на стороне войны. Президент Зеленский говорил о мирном плане, который состоит из 10 пунктов. Мы, США и страны G7, этот план поддерживаем, потому что верим, что это мог бы быть потенциальным план окончания войны. Как раз в этот понедельник Россия снова запустила 70 ракет по украинским городам. Сейчас совершенно ясно, что россияне не хотят прекращать войну. США поддерживают мир. Тот мир, который был предложен в плане Зеленского", - заявила посол.

Мирный план Зеленского

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-обращения к участникам "Группы двадцати" представил "украинскую формулу мира".

Речь о фактическом плане того, как положить конец войне с Россией. Эта формула заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе войск РФ с оккупированных территорий.

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