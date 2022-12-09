ua ru
Пт, 09 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мирный план Зеленского может стать потенциальным решением войны, - Бринк

Новина українською →
Киев, Пятница 09 декабря 2022 13:04
Мирный план Зеленского может стать потенциальным решением войны, - Бринк Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Соединенные Штаты Америки и страны G7 поддерживают мирный план, представленный президентом Владимиром Зеленским. И он мог бы стать возможным решением войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк в интервью "24 каналу".

"Сейчас очень ясно понятно - кто на стороне мира, а кто на стороне войны. Президент Зеленский говорил о мирном плане, который состоит из 10 пунктов. Мы, США и страны G7, этот план поддерживаем, потому что верим, что это мог бы быть потенциальным план окончания войны. Как раз в этот понедельник Россия снова запустила 70 ракет по украинским городам. Сейчас совершенно ясно, что россияне не хотят прекращать войну. США поддерживают мир. Тот мир, который был предложен в плане Зеленского", - заявила посол.

Мирный план Зеленского

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-обращения к участникам "Группы двадцати" представил "украинскую формулу мира".

Речь о фактическом плане того, как положить конец войне с Россией. Эта формула заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе войск РФ с оккупированных территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
Украинские защитники за сутки уничтожили еще 300 оккупантов: обновленные потери РФ
Украинские защитники за сутки уничтожили еще 300 оккупантов: обновленные потери РФ
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители