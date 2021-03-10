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Єрмак поскаржився послам G20 на дедалі частіші порушення "тиші" на Донбасі

Новость на русском → Київ, Середа 10 березня 2021 22:03
Єрмак поскаржився послам G20 на дедалі частіші порушення "тиші" на Донбасі Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак поскаржився послам "Великої двадцятки" на загострення ситуації на Донбасі. Єрмак розповів про дедалі частіші порушення "тиші" з боку проросійських бойовиків.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Єрмак розповів послам G20, що запровадження режиму припинення вогню на Донбасі "допомогло зберегти життя багатьох військових", але віднедавна "тиша" все частіше порушується з боку супротивника, в результаті чого гинуть українські воїни.

Водночас Єрмак вважає, що дотримання режиму припинення вогню є важливою умовою для просування в переговорах у нормандському та мінському форматах.

"Для цього обговорюватимуться додаткові заходи для посилення контролю за режимом припинення вогню, зокрема в безпековій робочій групі Тристоронньої контактної групи", - додали в ОП.

Нагадаємо, вчора проросійські бойовики понад 20 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, правозахисники заявляли про підготовку окупаційних сил до бойових дій на Донбасі. Окупанти укріплюють позиції та проводять підготовку новобранців.

Як заявляв представник України в ТКГ Сергій Гармаш, це може свідчити про підготовку Росії до провокації на Донбасі, щоб завести на окуповану територію своїх "миротворців".

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