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Росія готує на Донбасі провокацію для введення своїх "миротворців", - Гармаш

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 березня 2021 21:32
Росія готує на Донбасі провокацію для введення своїх "миротворців", - Гармаш Фото: Сергій Гармаш (facebook.com / sergiy.garmash)
Автор: Дмитро Левицький

Учасник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив про можливу підготовку Росії до провокації на Донбасі. На його думку, шляхом провокації Москва хоче завести своїх "миротворців" на Донбас.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Гармаш пояснив, що інформація про те, що проросійські бойовики укріплюють свої позиції, свідчить про підготовку окупантів до провокації, яка може спровокувати наступ з боку українських сил.

"Варіантів три. Або в Москві дійсно готуються до наступу ЗСУ, або на фоні рішень РНБО вони залякали самі себе та готуються, що Зеленський піде далі. Або вони дійсно готують провокацію та готують оборонні кордони на випадок успішної віддачі з боку ООС", - написав він.

На думку Гармаша, сценарій з провокацією є найбільш вірогідним, оскільки Росія вже спрямувала зусилля на реалізацію ідеї про введення на Донбас "миротворців", а Німеччина та Франція в рамках "Нормандії" вже завершили роботу над "кластерами" щодо врегулювання, які невигідні Москві.

"Росіяни готують на Донбасі військову провокацію, яка може стати приводом для введення "російських миротворців". Боячись, що провокація може викликати контрнаступ ЗСУ - готуються до оборони. Мета провокації та введення "миротворців" - створити на Донбасі нову реальність, яка дозволить законсервувати конфлікт за абхазьких зразком", - зазначив Гармаш.

Нагадаємо, з початку 9 березня проросійські бойовики 18 разів обстрілювали українських військових на Донбасі.

Додамо, окупанти глушать безпілотник спостерігачів ОБСЄ, щоб він не міг обстежувати лінію розмежування на Донбасі.

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