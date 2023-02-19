Ермак попросил Spotify удалить из своих каталогов российских исполнителей

В Офисе президента с просьбой присоединиться к санкциям, кроме Spotify, обратились также в компании BP и Shell. Ермак попросил их отказаться от российского сырья и таким образом поддержать Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Офиса президента Андрея Ермака The Sunday Times.

Напомним, 25 марта 2022 года стриминговый сервис Spotify заявил о прекращении работы на территории Российской Федерации. Некоторое время пытался поддерживать доступ к источникам с проверенными новостями.

Глава ОП также попросил компании BP и Shell перестать сотрудничать с Россией и извлекать прибыль от российского сырья.

Кроме того, Ермак попросил поддержать украинских исполнителей и украинцев-потребителей музыкального контента.

По его словам, Украина попросила у музыкального сервиса Spotify удалить из своих каталогов российских исполнителей, поддерживающих российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что новые санкции вводятся, по меньшей мере, один раз в неделю.

Также главы МИД стран G7 объявили об усилении санкций против России и государств, материально поддерживающих военную агрессию против Украины.

Кроме того, в декабре Зеленский ввел санкции против семи деятелей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП)

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