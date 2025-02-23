На этой неделе президент США Дональд Трамп снова повторил свое заявление о том, что Соединенные Штаты потратили 350 миллиардов долларов на поддержку Украины. Однако эта цифра значительно превышает фактическую сумму, которую официально потратили США.

Официальные данные Пентагона и Конгресса

С момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года Конгресс США выделили около 183 миллиардов долларов на поддержку Украины. Из этой суммы Пентагон подтвердил, что на военную помощь Киеву было направлено 65,9 миллиарда долларов, а еще 3,9 миллиарда остаются неизрасходованными.

Из этих 183 миллиардов долларов около 58 миллиардов потрачено в США для развития оборонной промышленности, в частности на замену оружия, переданного Украине, новыми американского производства.

Трамп, выражая свое недовольство расходами, заявил в социальных сетях, что "посредственно успешный комик Владимир Зеленский убедил Соединенные Штаты потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть". Однако, эта цифра не подкреплена никакими официальными документами или подтверждениями со стороны правительства США.

Эксперты опровергают заявление Трампа. Сотрудница Совета по международным отношениям Лиана Фикс отметила, что цифра в 350 миллиардов долларов не соответствует действительности, и "можно отследить, сколько США потратили на Украину".

Другие источники, в частности Deutsche Welle и Newsweek, также опровергают заявления Трампа, отмечая, что фактическая помощь США Украине составляет около 203 миллиардов долларов, из которых 183 миллиарда были выделены для операции Atlantic Resolve и помощи Украине.

Европейская помощь

В то время, как Трамп утверждает, что США потратили больше Европы, данные Kiel Institute for the World Economy показывают, что европейские страны, в частности ЕС, Великобритания и Норвегия, выделили на помощь Украине около 140 миллиардов долларов, что в сумме с американскими расходами составляет более 320 миллиардов долларов.

Учитывая этот фактор, стоит отметить, что большая часть помощи от США была направлена на военную поддержку, в то время как европейские страны обеспечивали финансовую и гуманитарную помощь.

Общая картина помощи

Специалисты отмечают, что значительная часть помощи США оставалась в стране, поскольку средства тратились на развитие оборонной промышленности США или на изготовление нового оборудования для замены старого оружия, переданного Украине.

Зато украинский президент Владимир Зеленский заявил, что общая стоимость войны с февраля 2022 года составила около 320 миллиардов долларов, из которых 120 миллиардов - это вклад Украины, а 200 миллиардов долларов - помощь от США и ЕС.

Таким образом, данные о "350 миллиардах долларов", озвученные Трампом, значительно завышены и не соответствуют реальному размеру финансовой помощи США Украине, что подтверждается фактическими данными правительственных органов и независимых аналитических центров.