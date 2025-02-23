На оккупированных территориях Украины находится "редкоземов" на 350 млрд долларов, - Свириденко

На временно оккупированных территориях находится "редкоземов" на сумму 350 млрд долларов. Эти ресурсы могут быть использованы РФ в войне против Украины.

Об этом заявила первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время Форума "Украина. Год 2025" .

"Украина действительно имеет запасы титана, лития, урана и редкоземельных металлов. Наша задача не просто экспорт этого сырья, а привлечение инвестиций в переработку и разработку месторождений", - рассказала она.

По словам Свириденко, перед Украиной стоит большая задача обновить геологическую информацию и привлечь инвесторов в перерабатывающую промышленность.

"Мы знаем и владеем информацией, что на территории, которая временно оккупирована, этих полезных критических материалов находится на сумму порядка 350 млрд долларов. Эти ресурсы, которыми к сожалению, на сегодняшний день владеет агрессор", - добавила представительница правительства.