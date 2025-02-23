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На оккупированных территориях Украины находится "редкоземов" на 350 млрд долларов, - Свириденко

Украина, Воскресенье 23 февраля 2025 15:10
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На оккупированных территориях Украины находится "редкоземов" на 350 млрд долларов, - Свириденко Фото: первая вице-премьер Украины Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

На временно оккупированных территориях находится "редкоземов" на сумму 350 млрд долларов. Эти ресурсы могут быть использованы РФ в войне против Украины.

Об этом заявила первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время Форума "Украина. Год 2025".

"Украина действительно имеет запасы титана, лития, урана и редкоземельных металлов. Наша задача не просто экспорт этого сырья, а привлечение инвестиций в переработку и разработку месторождений", - рассказала она.

По словам Свириденко, перед Украиной стоит большая задача обновить геологическую информацию и привлечь инвесторов в перерабатывающую промышленность.

"Мы знаем и владеем информацией, что на территории, которая временно оккупирована, этих полезных критических материалов находится на сумму порядка 350 млрд долларов. Эти ресурсы, которыми к сожалению, на сегодняшний день владеет агрессор", - добавила представительница правительства.

Соглашение о "редкоземах" с США

С начала следующей недели Кабмин начнет серьезно работать над заключением соглашения о полезных ископаемых и гарантиях безопасности с администрацией президента США Дональда Трампа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучивал тезис о том, что территории Украины важно защитить от россиян не только с точки зрения безопасности, но и в финансовом плане. В противном случае важные ископаемые, в частности "редкоземы", достанутся россиянам бесплатно.

Подробнее о редкоземельных металлах и почему США так важно заключение соглашения о "редкоземах" - читайте в материале РБК-Украина.

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