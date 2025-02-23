У Зеленского сделали заявление о сделке по редкоземам: никто ни от чего не отказывался
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал продолжение переговоров с партнерами по соглашению о редкоземельных металлах. Он заверил, что никто не отказывался.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака во время Форума "Украина. Год 2025".
В Офисе президента прокомментировали ситуацию относительно соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов. Там заверили, что переговоры с партнерами продолжаются в рабочем режиме.
"Может работать в общей структуре гарантий безопасности военных и других, но это очень важный (процесс), и поэтому, безусловно, мы продолжаем с нашими партнерами этот диалог, чтобы не было там других. Никто не отказывался ни от чего, у нас идет нормальный рабочий процесс", - заявил Ермак.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Украина активно продолжает диалог с международными партнерами, и процесс продолжается без препятствий.
Предложение США по фонду
Украина отказалась от предложения США по созданию фонда на 500 миллиардов долларов, который должен был быть частью соглашения, предусматривающего передачу части минеральных ресурсов страны в пользу Вашингтона. Об этом сообщил агентству Bloomberg украинский чиновник, знакомый с ходом переговоров.
Согласно информации источника Bloomberg, фонд должен был компенсировать помощь, которую США предоставили Украине с начала российской агрессии. Однако украинская сторона заявляет, что реальная сумма этой поддержки значительно ниже и составляет около 90 миллиардов долларов.