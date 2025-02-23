Ермак поделился первыми подробностями разговора с США по соглашению о редкоземах

Украина ведет переговоры о соглашении по редкоземам с Соединенными Штатами Америки. Разговор конструктивный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Ермак отметил, что ему пришлось уйти раньше с Форума "Украина. Год 2025" вместе с первым вице-премьер-министром-министром по экономике Юлией Свириденко на важный разговор с американскими партнерами, который касается соглашения о редкоземах.

Он отметил, что к ним также присоединилась вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина.

От американской стороны были министр финансов Скотт Бессент и советник президента США по нацбезопасности Майкл Волц, их команды и представитель команды вице-президента США Джей Ди Венса.

"Продвигаемся в работе. Конструктивный разговор. США - наши партнеры и мы благодарны американскому народу, благодарны за двухпартийную поддержку - вы с нами все три года вторжения россиян", - подчеркнул Ермак.