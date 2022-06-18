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Полонених командирів "Азова" вивезли до Росії, - росЗМІ

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Москва, Субота 18 червня 2022 21:35
Полонених командирів "Азова" вивезли до Росії, - росЗМІ Фото: заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар (will-live.com)
Автор: Артем Горовенко

Полонених командирів полку "Азов" вивезли з окупованого Донбасу на територію Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Повідомляється, що командирів "Азова", які склали зброю в Маріуполі, етапували на російську територію нібито для "слідчих дій".

При цьому російські ЗМІ не називають імена тих, кого вивезли. Зазначимо, з керівництва підрозділу в російському полоні перебувають командир полку "Азов" Денис Прокопенко та його заступник Святослав Паламар.

Нагадавши, українські бійці "Азова" склали зброю в середині травня після майже трьох місяців утримування позицій у Маріуполі та на "Азовсталі". Окупаційна влада на Донбасі звинувачує їх у нібито військових злочинах і хоче провести над ними "міжнародний трибунал".

При цьому в російській Держдумі заявляли, що можуть заблокувати обмін полонених бійців "Азова".

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