ua en ru
Вс, 16 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Безопасность на ЗАЭС, доступ к портам и возвращение пленных. Что в совместном заявлении саммита мира

Бюргеншток, Воскресенье 16 июня 2024 15:51
UA EN RU
Безопасность на ЗАЭС, доступ к портам и возвращение пленных. Что в совместном заявлении саммита мира Фото: участники саммита мира приняли совместную декларацию (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Участники саммита мира в Швейцарии приняли совместное коммюнике. Оно включает в себя три аспекта украинской формулы мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Главные аспекты декларации первого саммита мира:

Ядерная безопасность. Любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде. Украинские атомные электростанции и установки, в частности, Запорожская атомная электростанция, должны работать безопасно и защищено под полным суверенным контролем Украины и в соответствии с принципами МАГАТЭ и под ее наблюдением.

Любая угроза или использование ядерного оружия в контексте войны в Украине недопустима.

Доступ к портам. Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продуктов питания. В связи с этим свободное, полное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам на Черном и Азовском морях чрезвычайно важны. Нападения на торговые суда в портах и на всем маршруте, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы.

Продовольственную безопасность никак нельзя использовать как оружие. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться заинтересованным третьим странам.

Возвращение пленных. Все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети и все остальные незаконно удерживаемые гражданские лица должны быть возвращены в Украину.

Первый саммит мира

15 и 16 июня в Швейцарии прошел саммит мира Украины. В нем приняли участие представители 100 стран и международных организаций.

Несмотря на заявления СМИ, участники саммит мира приняли общую декларацию. Как известно, ее подписали 80 государств и четыре организации. Среди тех, кто не подписал коммюнике - Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.

Как объяснил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, документ будет открытым. То есть, даже после завершения саммита страны смогут подписать декларацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Саммит мира Война в Украине
NEWS
Даже после повестки: есть четыре уважительные причины не явиться в ТЦК
Даже после повестки: есть четыре уважительные причины не явиться в ТЦК
DAILY
Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом