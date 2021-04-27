Єрмак про переговори щодо Донбасу: ми не знаємо, який формат принесе мир

Україна має продовжувати переговори щодо Донбасу в нормандському форматі та інших, які є на сьогодні. Оскільки ніхто не знає, який саме формат принесе мир.

"На сьогодні вся команда президента Зеленського продовжує працювати. Важливо, щоб ми всі розуміли, що потрібно продовжувати працювати у всіх напрямках, у всіх форматах. Тому що ми не знаємо, який формат зрештою принесе довгоочікуваний мир на нашу землю. Коли ми зможемо повернути всі наші території, наших людей і дійсно припинити війну", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський виступив за створення нового формату переговорів щодо Донбасу, який може бути паралельним нормандському і складатися з "потужних гравців".

До цього він говорив, що нормандський формат можна розширити до семи учасників, додавши США, Канаду та Британію. Крім того, за його словами, мінський процес має бути більш гнучким у цій ситуації.

"Він має служити цілям сьогодення, а не минулого. Є два варіанти: ми можемо змінити мінський формат, скорегувати його. Або ми можемо використовувати якийсь інший формат. Швидкість має значення. Темп цього процесу важливий, тому що ми втрачаємо людей щодня", - сказав Зеленський.

Зазначимо, на сьогодні в нормандському форматі обговорюють кластери з виконання мінських угод, які запропонували Німеччина і Франція. Очікується, що вони ляжуть в основу дорожньої карти мирного процесу.