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Ермак о переговорах по Донбассу: мы не знаем, какой формат принесет мир

Новина українською → Киев, Вторник 27 апреля 2021 18:11
Ермак о переговорах по Донбассу: мы не знаем, какой формат принесет мир Фото: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина должна продолжать переговоры по Донбассу в нормандском формате и других, которые есть на сегодня. Поскольку никто не знает, какой именно формат принесет мир.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"На сегодня вся команда президента Зеленского продолжает работать. Важно, чтобы мы все понимали, что нужно продолжать работать во всех направлениях, во всех форматах. Потому что мы не знаем, какой формат в конце концов принесет долгожданный мир на нашу землю. Когда мы сможем вернуть все наши территории, наших людей и действительно прекратить войну", - заявил Ермак.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за создание нового формата переговоров по Донбассу, который может быть параллельным нормандскому и состоять из "мощных игроков".

До этого он говорил, что нормандский формат можно расширить до семи участников, добавив США, Канаду и Британию. Кроме того, по его словам, минский процесс должен быть более гибким в этой ситуации.

"Он должен служить целям настоящего, а не прошлого. Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день", - сказал Зеленский.

Отметим, на сегодня в нормандском формате обсуждают кластеры по выполнению минских соглашений, которые предложили Германия и Франция. Ожидается, что они лягут в основу дорожной карты мирного процесса.

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