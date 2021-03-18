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Зеленський: скоро з'явиться розуміння, коли зустрінеться "нормандська четвірка"

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 14:47
Зеленський: скоро з'явиться розуміння, коли зустрінеться "нормандська четвірка" Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Найближчим часом вже буде розуміння того, коли відбудеться зустріч лідерів країн "нормандської четвірки". Але Україна готова зустрічатися на вищому рівні з усіма сторонами цього формату.

Про це на прес-конференції з литовським колегою Гітанасом Наусєдою заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я вважаю, що найближчим часом має з'явитися розуміння, коли відбудеться зустріч лідерів "нормандської четвірки". Але паралельно я готовий зустрічатися окремо з усіма лідерами "нормандської четвірки" і з лідерами інших країн, які підтримують незалежність України, щоб війна на сході закінчилася", - зауважив Зеленський.

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Нагадаємо, раніше глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук заявив, що саміт в нормандському форматі планують провести в квітні. Але, на його думку, не можна говорити про те, що така зустріч відбудеться з повною впевненістю. Він також вважає, що на таких переговорах повинен бути присутнім представник США.

Як стало відомо пізніше, в Росії нічого не знають про плани провести саміт в квітні, і у президента Володимира Путіна в графіку на наступний місяць немає участі в такому заході.

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