Бойовики відновлюють присутність на ділянці розведення сил в Золотому, - штаб ООС
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували порушення проросійськими бойовиками домовленостей щодо розведення сил та засобів на Донбасі. Найманці відновлюють військову присутність на ділянці розведення в Золотому.
Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.
Безпілотник місії ОБСЄ 15 березня виявив в межах ділянки розведення Золоте приблизно 800 протитанкових мін, які належать проросійським бойовикам з так званої "ЛНР".
Наступного дня, 16 березня, спостерігачі вкотре зафіксували 5 контейнерів усередині огородженого майданчика на дорозі, яка веде в Золоте-5, та ще два контейнери за 50 та 350 метрів від інших.
"Окупанти грубо порушують досягнуті домовленості, відновлюючи військову присутність на ділянці розведення Золоте... Зазначені порушення фіксуються місією щоденно, починаючи з січня поточного року", - заявили у штабі ООС.
Нагадаємо, сьогодні на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий. Воїну надали медичну допомогу, але врятувати його не вдалося.
Додамо, вчора проросійські бойовики 9 разів порушували перемир'я на Донбасі.