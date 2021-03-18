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Бойовики відновлюють присутність на ділянці розведення сил в Золотому, - штаб ООС

Новость на русском → Донбас, Четвер 18 березня 2021 18:17
Бойовики відновлюють присутність на ділянці розведення сил в Золотому, - штаб ООС Фото: спостерігачі ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Дмитро Левицький

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували порушення проросійськими бойовиками домовленостей щодо розведення сил та засобів на Донбасі. Найманці відновлюють військову присутність на ділянці розведення в Золотому.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Безпілотник місії ОБСЄ 15 березня виявив в межах ділянки розведення Золоте приблизно 800 протитанкових мін, які належать проросійським бойовикам з так званої "ЛНР".

Наступного дня, 16 березня, спостерігачі вкотре зафіксували 5 контейнерів усередині огородженого майданчика на дорозі, яка веде в Золоте-5, та ще два контейнери за 50 та 350 метрів від інших.

"Окупанти грубо порушують досягнуті домовленості, відновлюючи військову присутність на ділянці розведення Золоте... Зазначені порушення фіксуються місією щоденно, починаючи з січня поточного року", - заявили у штабі ООС.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий. Воїну надали медичну допомогу, але врятувати його не вдалося.

Додамо, вчора проросійські бойовики 9 разів порушували перемир'я на Донбасі.

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