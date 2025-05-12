Ермак оценил, могут ли США выйти из мирных переговоров по Украине

В то же время, Ермак отметил, что Украина не даст Соединенным Штатам ощущение того, что переговорный процесс не закончится.

"Если такое ощущение у них и может появиться, то только по вине Российской Федерации. А если это ощущение будет только по вине российского агрессора, то я считаю, что Америка будет с Украиной", - отметил Ермак.

По его словам, последние события, в частности, соглашение о недрах, свидетельствует о том, что все-таки у Украины гораздо больше шансов "быть с Америкой партнерами и друзьями".