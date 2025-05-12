Ермак оценил, могут ли США выйти из мирных переговоров по Украине
Президент США Дональд Трамп точно не захочет находиться в переговорном процессе, который не имеет окончания.
Об этом в интервью в РБК-Украина рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.
В то же время, Ермак отметил, что Украина не даст Соединенным Штатам ощущение того, что переговорный процесс не закончится.
"Если такое ощущение у них и может появиться, то только по вине Российской Федерации. А если это ощущение будет только по вине российского агрессора, то я считаю, что Америка будет с Украиной", - отметил Ермак.
По его словам, последние события, в частности, соглашение о недрах, свидетельствует о том, что все-таки у Украины гораздо больше шансов "быть с Америкой партнерами и друзьями".
США угрожают выйти из мирных переговоров
Недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из мирного процесса, если в ближайшее время не появится шансов на быстрое соглашение между Украиной и Россией. А президент США Дональд Трамп подтвердил, что США действительно могут прекратить участие в переговорах, если одна из сторон будет препятствовать миру.
Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Украина не воспринимает громкие публичные заявления американских чиновников как угрозу выхода США из мирных переговоров. Ведь это является частью коммуникационной стратегии Вашингтона, направленной на ускорение дипломатических усилий.
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