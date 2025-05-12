Єрмак оцінив, чи можуть США вийти з мирних переговорів по Україні
Президент США Дональд Трамп точно не захоче перебувати у переговорному процесі, який немає закінчення.
Про це в інтерв'ю в РБК-Україна розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Водночас, Єрмак зауважив, що Україна не дасть Сполученим Штатам відчуття того, що переговорний процес не закінчиться.
"Якщо таке відчуття в них і може з'явитися, то тільки з вини Російської Федерації. А якщо це відчуття буде тільки з вини російського агресора, то я вважаю, що Америка буде з Україною", - зауважив Єрмак.
За його словами, останні події, зокрема, угода про надра, свідчить про те, що все-таки в України набагато більше шансів "бути з Америкою партнерами і друзями".
США погрожують вийти з мирних переговорів
Нещодавно держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучні Штати можуть вийти з мирного процесу, якщо найближчим часом не з’явиться шансів на швидку угоду між Україною та Росією. А президент США Дональд Трамп підтвердив, що США справді можуть припинити участь у переговорах, якщо одна зі сторін чинитиме перешкоди миру.
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Україна не сприймає гучні публічні заяви американських чиновників як загрозу виходу США з мирних переговорів. Адже це є частиною комунікаційної стратегії Вашингтона, спрямованої на пришвидшення дипломатичних зусиль.
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