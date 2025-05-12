Єрмак оцінив, чи можуть США вийти з мирних переговорів по Україні

Президент США Дональд Трамп точно не захоче перебувати у переговорному процесі, який немає закінчення.

Про це в інтерв'ю в РБК-Україна розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Водночас, Єрмак зауважив, що Україна не дасть Сполученим Штатам відчуття того, що переговорний процес не закінчиться.

"Якщо таке відчуття в них і може з'явитися, то тільки з вини Російської Федерації. А якщо це відчуття буде тільки з вини російського агресора, то я вважаю, що Америка буде з Україною", - зауважив Єрмак.

За його словами, останні події, зокрема, угода про надра, свідчить про те, що все-таки в України набагато більше шансів "бути з Америкою партнерами і друзями".