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Єрмак відзвітував про робочу подорож Зеленського на Донбас

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Донбас, Четвер 17 лютого 2022 11:18
Єрмак відзвітував про робочу подорож Зеленського на Донбас Фото: Володимир Зеленський на Донбасі (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 16 лютого, в День єднання, президент Володимир Зеленський в супроводі керівника Офісу президента Андрія Єрмака побував на Донбасі, на позиціях українських військовослужбовців, що вже восьмий рік поспіль вдень та вночі боронять кордони України.

Про результати подорожі пише РБК-Україна з посиланням на допис голови ОП Андрія Єрмака у Facebook.

"Спочатку президент Володимир Зеленський перевірив перебіг тактичних навчань підрозділів ЗСУ та інших сил безпеки й оборони в межах командно-штабних навчань "Заметіль-2022". Зразки сучасних озброєнь, передані Україні іноземними партнерами, без сумніву, є ефективними. Протитанкові ракетні комплекси Javelin та NLAW, ракетний комплекс Stinger та багато іншого. Вдячні нашим військовим за високий рівень професіоналізму, майстерності, вмілі та злагоджені дії", - розповів він.

Також, за словами Єрмака, на Донеччині президент провів нараду щодо безпекової ситуації та готовності сил безпеки й оборони до відбиття будь-якої агресії.

"Говорили про посилення впливу українських засобів масової інформації серед мешканців Донбасу, перебіг вакцинації від COVID-19 на Донеччині та Луганщині, популярність сервісів "Дія", - додав Єрмак.

Також Володимир Зеленський побував і в Маріуполі, де зустрівся з військовослужбовцями та правоохоронцями, які захищають суверенітет і територіальну цілісність України.

"Велика подяка ЗСУ, українським дипломатам, волонтерам і силам національного спротиву всієї країни, які дають наснагу не піддаватися на провокації та здолати шлях до знову мирної та єдиної України", - пише керівник ОП.

Єрмак упевнений у тому, що важливо ніколи не втрачати віри в себе, у свою державу та армію.

"Ця віра - запорука підтримки України. З нами - найбільша коаліція партнерів за весь час незалежності. Ось цим шляхом ми й продовжимо йти. Спокійно, впевнено, разом. Разом ми дуже потужні. Потужні у прагненнях та рішучості досягти своєї мети. Ми однаково хочемо жити у своїй великій вільній країні. Країні, яку поважають у світі. Країні, з якою прагнуть співпрацювати. Україна – мирна держава, але вона рішуче обстоює свій суверенітет і територіальну цілісність, свій спосіб життя", - підкреслив на останок він.

Як повідомлялось, 17 лютого російсько-окупаційні війська обстріляли з артилерії Станицю Луганську. Снаряд влучив у дитячий садок, постраждали дві людини.

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