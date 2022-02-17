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Ермак отчитался о рабочей поездке Зеленского на Донбасс

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Донбасс, Четверг 17 февраля 2022 11:18
Ермак отчитался о рабочей поездке Зеленского на Донбасс Фото: Владимир Зеленский на Донбассе (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 16 февраля, в День единения, президент Владимир Зеленский в сопровождении руководителя Офиса президента Андрея Ермака побывал на Донбассе, на позициях украинских военных, которые уже восьмой год днем и ночью защищают границы Украины.

О результатах поездки пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы ОП Андрея Ермака в Facebook.

"Сначала президент Владимир Зеленский проверил ход тактических учений подразделений ВСУ и других сил безопасности и обороны в рамках командно-штабных учений "Метель-2022". Образцы современных вооружений, переданные Украине иностранными партнерами, несомненно, эффективны. Противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, ракетный комплекс Stinger и многое другое. Благодарны нашим военным за высокий уровень профессионализма, мастерства, умелые и слаженные действия", - рассказал он.

Также, по словам Ермака, в Донецкой области президент провел совещание по ситуации с безопасностью и готовности сил безопасности и обороны к отражению любой агрессии.

"Говорили об усилении влияния украинских средств массовой информации среди жителей Донбасса, ходе вакцинации от COVID-19 в Донецкой и Луганской областях, популярность сервисов "Дия", - добавил Ермак.

Также Владимир Зеленский побывал и в Мариуполе, где встретился с военнослужащими и стражами порядка, которые защищают суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Большая благодарность ВСУ, украинским дипломатам, волонтерам и силам национального сопротивления всей страны, которые позволяют не поддаваться на провокации и преодолеть путь к вновь мирной и единой Украине", - пишет руководитель ОП.

Ермак уверен в том, что важно никогда не терять веру в себя, в свое государство и армию.

"Эта вера - залог поддержки Украины. С нами - самая большая коалиция партнеров за все время независимости. Вот этим путем мы и продолжим идти. Спокойно, уверенно, вместе. Вместе мы очень мощные. Мощны в стремлениях и решительности достичь своей цели. Мы все равно хотим жить в своей большой свободной стране. Стране, которую уважают в мире. Стране, с которой стремятся сотрудничать. Украина - мирное государство, но она решительно отстаивает свой суверенитет и территориальную целостность, свой образ жизни", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 17 февраля российско-оккупационные войска обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую. Снаряд попал в детский сад, пострадали два человека.

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Донбасс Андрей Ермак
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