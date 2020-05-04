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Ермак: от ОП не исходят никакие инициативы по увольнению Сытника

Новости » Политика     04.05.2020 - 21:40
Ермак: от ОП не исходят никакие инициативы по увольнению Сытника
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Андрей Ермак заявил, что ему неизвестно, чтобы какой-либо законопроект об увольнении главы НАБУ был внесен в повестку дня ВР

От Офиса президента Украины не исходят никакие инициативы по смене директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время видеоконференции, организованной Atlantic Council, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, ему неизвестно, чтобы какой-либо законопроект по этому поводу был внесен в повестку дня Верховной рады.

"Со стороны Офиса президента никаких инициатив по этому поводу не было. Нам много задавали вопросов об этом на прошлой неделе. Знаю, что были какие-то разговоры и консультации, даже начинался сбор подписей в парламенте. Но пока что мне неизвестно, чтобы какой-либо законопроект по этому поводу был внесен в повестку дня парламента", - заявил Ермак.

Он также заявил, что Офис президента всегда поддерживает независимость НАБУ.

"Очень много ожиданий, надежд, и считаю, что этот орган будет работать еще более эффективно. Это очень важный орган", - отметил Ермак.

Напомним, 7 февраля в Верховной раде было зарегистрировано постановление об увольнении с должности главы НАБУ Артема Сытника. Инициаторами постановления выступили 209 парламентариев.

Кроме того, члены парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики не поддержали решение о признании незаконным депутатского постановления об увольнении Сытника.

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