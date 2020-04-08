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Єрмак обговорив співпрацю України і МВФ з повіреним США

Новини » Політика     08.04.2020 - 18:59
Єрмак обговорив співпрацю України і МВФ з повіреним США
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Єрмак провів зустріч з тимчасовим повіреним США в Україні Квін

Голова Офісу президента Андрій Єрмак обговорив питання співпраці між Україною та Міжнародним валютним фондом з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Христиною Квін. Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

За словами Єрмака, найближчим часом Верховна рада має ухвалити необхідні законопроекти для отримання Україною допомоги від МВФ.

"Були також обговорені питання співробітництва України з МВФ. Андрій Єрмак повідомив, що найближчим часом відбудеться засідання Верховної Ради, де повинні бути прийняті необхідні закони для початку реалізації нової програми співпраці з Фондом", - повідомили в ВП.

Також сторони обговорили актуальні питання розвитку українсько-американського співробітництва в торговельно-економічній та інших сферах.

Крім цього Єрмак і Квін приділили значну увагу питанню протидії пандемії коронавіруса у світі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Міжнародний валютний фонд очікує остаточного прийняття Верховною радою закону про банки та внесення змін до державного бюджету України для надання чергової фінансової допомоги.

Також повідомлялося, що 31 березня ВР прийняла в першому читанні законопроект про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Цей документ повинен виключити повернення націоналізованого "Приватбанку" олігарху Ігорю Коломойському. Станом на 7 квітня в законопроект про банки 2571-д до другого читання подали більше 16 тисяч правок.

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