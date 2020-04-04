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МВФ назвав умови для виділення допомоги Україні

Новини » Фінансова криза 2020     04.04.2020 - 10:49
МВФ назвав умови для виділення допомоги Україні
Фото: Йоста Люнгман

Необхідно остаточно ухвалити закон про банки та внести зміни до бюджет

Міжнародний валютний фонд очікує на остаточне ухвалення Верховною радою закону про банки та внесення змін до державного бюджету України. Про це йдеться в заяві постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана.

Як зазначив Люнгман, МВФ вітає підтримку парламентом України в першому читанні законодавства, спрямованого на посилення засад реструктуризації банків та очікує на його остаточне ухвалення.

"Ми також очікуємо на ухвалення змін до бюджету на 2020 рік, які допоможуть владі дати відповідь на надзвичайні виклики, що постали внаслідок COVID-19", - йдеться в заяві.

Водночас МВФ закликає владу продовжувати роботу із Світовим банком для забезпечення ефективного, прозорого і конкурентноздатного ринку землі, додав Люнгман.

Нагадаємо, 31 березня Верховна рада України ухвалила в першому читанні законопроект щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Цей документ має унеможливити повернення націоналізованого "ПриватБанку" олігарху Ігорю Коломойському.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада схвалила закон про ринок землі з липня 2021 року, обмеживши розмір володіння 100 гектарами для фізосіб.

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