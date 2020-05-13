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Посли G7 привітали ухвалення закону про банки

Новини » Політика     13.05.2020 - 18:49
Посли G7 привітали ухвалення закону про банки
Ілюстративне фото (army.mil)

Посли країн G7 сподіватися, що закон буде сприяти поглибленню міжнародних економічних і торговельних зв'язків

Посли країн "Великої сімки", в яку входять Сполучені Штати, Великобританія, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія, привітали ухвалення Верховною радою закону про банки. Про це йдеться в повідомленні Групи підтримки послів G7 в Україні в Twitter.

Повідомляється, що посли країн G7 сподіватися, що закон буде сприяти поглибленню міжнародних економічних і торговельних зв'язків.

"Посли країн G7 вітають Верховну раду і керівництво країни з прийняттям законодавства щодо банків, яке зміцнить економіку України сприятиме поглибленню міжнародних економічних і торговельних зв'язків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 травня Рада у другому читанні прийняла законопроект №2571-д "Про внесення змін в законодавчі акти України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Документ підтримали 270 парламентаріїв.

Пізніше президент Володимир Зеленський привітав ухвалення закону народними депутатами.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) йдуть на вищому рівні. За його словами, переговори ведуться на рівні президента і прем'єра, а також глави МВФ Крісталіни Георгієвої.

Теги Новини України G7банкиЗакон
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