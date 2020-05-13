Зеленський відреагував на ухвалення "антиколомоського" закону

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

МВФ за умови прийняття законів про землі і банках виділить Україні 5 млрд доларів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалення народними депутатами Верховної ради закону про банки дало зелене світло для отримання Україною фінансової підтримки від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це він повідомив під час свого відеозвернення, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні відбулося засідання Верховної ради. Я дякую кожного народного депутата. Незважаючи на всі плітки і звинувачення, на всю грязь і тиск, ви підтримали багато пасивний "банківський закон". Ваше рішення стало зеленим світлом для отримання Україною важливої фінансової підтримки - це мільярди доларів США", - заявив президент.

Дорогі українці! В останні дні тема пожеж втратила хайп для деяких ЗМІ. Однак наші пожежники й рятувальники продовжували свою щоденну роботу. І станом на сьогодні у Житомирській області подолано більшість осередків вогню, а на території Зони відчуження всі пожежі у лісових масивах ліквідовано. Дякую за вашу тяжку працю. Крім того, сьогодні відбулося засідання Верховної Ради України. Незважаючи на всі чуйні та звинувачення, на весь бруд і тиск, депутати ухвалили багатостраждальний «банківський закон». Ваше рішення стало зеленим світлом для отримання Україною важливої фінансової підтримки – це мільярди доларів США. Ну і про найголовніше. Вже третій день ми з вами живемо в режимі першого етапу пом'якшення карантину. Ключове слово – пом'якшення. Не скасування, не кінець, а саме пом'якшення. І стосується воно лише окремих видів діяльності. Другий етап пом'якшення карантину планується на 22 травня. Він торкнеться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО та іншого. Кожен наступний етап пом'якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо конкретних показників. Я вкотре прошу вас порівняти нашу статистику та показники інших країн, зокрема сусідів. Нам вдається втримувати ситуацію завдяки вчасним діям і вашій підтримці. Давайте це продовжимо. Будь ласка, будьте відповідальними – залишайтеся вдома, носіть маски, коли потрібно вийти на вулицю, дотримуйтеся заходів гігієни. Кожен з нас має бути є невід'ємною частиною єдиного війська – і тільки тоді ми переможемо хворобу. Опубліковано Володимиром Зеленським Середа, 13 травня 2020 р.

Нагадаємо, 13 травня Рада у другому читанні прийняла законопроект №2571-д "Про внесення змін в законодавчі акти України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Документ підтримали 270 парламентарів.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) йдуть на вищому рівні. За його словами, переговори ведуться на рівні президента і прем'єра, а також глави МВФ Крісталіни Георгієвої.

Крім того, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що МВФ погодиться вести переговори з Україною про нову програму тільки після схвалення Верховною радою банківського законопроекту №2571-д.