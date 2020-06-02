ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Німеччина підтримала ініціативу Єрмака щодо інтенсифікації переговорів в Мінську

Новини » Політика     02.06.2020 - 15:48
Німеччина підтримала ініціативу Єрмака щодо інтенсифікації переговорів в Мінську
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Нормалізація відносин з Росією можлива лише після відновлення територіальної цілісності України

Німеччина підтримує ініціативу України щодо інтенсифікації Мінського переговорного процесу та очікує на продовження переговорів у Нормандському форматі.

Про це заявила федеральний міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер у межах робочого візиту до Німеччини української делегації на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, передає прес-служба ОП.

Міністр оборони ФРН зазначила, що Україна є другом Німеччини й наголосила, що нормалізація відносин з Росією можлива лише після відновлення територіальної цілісності України.

"Берлін не визнає окупації українських територій - Донбасу та Криму, адже це є кричущим порушенням міжнародного права", - йдеться в повідомлені.

Варто зазначити, що це перша українська делегація такого високого рівня, яку прийняла німецька сторона.

Своєю чергою, від України були присутні заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, радник президента Руслан Демченко, віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони Андрій Таран.

Нагадаємо, 2 червня українська делегація прибула до Берліна на переговори щодо Донбасу та Криму, а також для обговорення включення України до програми розширених можливостей НАТО.

Як писало РБК-Україна, Андрій Єрмак під час цієї зустрічі наголосив, що для прискорення просування до миру потрібно, насамперед, забезпечити виконання домовленостей, досягнутих лідерами країн - учасниць Нормандського формату на грудневому саміті в Парижі, зокрема щодо забезпечення повної та всеосяжної реалізації режиму припинення вогню.

Раніше керівник Андрій Єрмак заявив, що представництво України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі було підвищено представниками Кабінету міністрів і нардепами для прискорення мінського процесу, й закликав до посилення делегації й Російську Федерацію.

15 травня українська делегація на чолі з Андрієм Єрмаком під час переговорів у Мінську вкотре виключила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України, підкресливши, тим самим, дотримання чіткої проукраїнської позиції в переговорному процесі.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Германиямінські угодиАндрій Єрмак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся